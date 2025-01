Rubén Blades denuncia uso no autorizado su canción "Pedro Navaja" en España

Rubén Blades denuncia uso no autorizado su canción

El reconocido cantautor panameño Rubén Blades expresó su rechazo al uso no autorizado de su icónica canción “Pedro Navaja” por parte del partido político español Vox. La agrupación utilizó una versión de la canción en una parodia política dirigida contra el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y la difundió a través de sus redes sociales.

Blades calificó el acto como una falta de respeto hacia su obra y dejó claro que no apoya las posturas de Vox ni formó parte de la creación de la parodia. “Que quede claro que no formo parte de la agenda VOX, que no fuimos consultados para la creación de esta burda parodia, y que considero la utilización sin permiso de mis creaciones musicales o literarias una violación a mis derechos de autor”, declaró el artista en un comunicado.

Rubén Blades cuestiona posición de entidades en España

El cantautor panameño Rubén Blades ha denunciado el uso no autorizado de su música por parte del partido español Vox.



El partido utilizó una versión de la canción "Pedro Navaja" en una parodia política contra el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que fue publicada…

Además, Blades cuestionó la posición de las entidades encargadas de proteger los derechos de los autores en España: “¿Qué dice la Sociedad de Autores de España sobre esto?”, agregó.

La denuncia de Blades subraya la importancia de respetar los derechos de autor y la integridad de las obras artísticas, especialmente en el contexto político.