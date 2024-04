Rubén Blades: "El Cantante" se convierte en una canción honorífica en Estados Unidos

¿Cómo surge el cantante, canción escrita por Rubén Blades?

Rubén Blades la había escrito para él, contando la vida de un cantante famoso, al cual el público le pide siempre hacer lo que mejor sabe hacer, su show, sin importar los problemas que esté atravesando, sin embargo, Rubén decidió cederle esta canción por consejo de Willie Colón, quien le dijo que ese tema sería perfecto para Lavoe que en ese entonces estaba en el peor momento de su carrera debido a las drogas y el alcohol.

Fue así como la canción "El Cantante" se volvió todo un himno y logró repuntar la carrera de Héctor Lavoe.

El registro sonoro y musical de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, con sede en Washington, tiene como objetivo guardar aquellos sonidos que han definido la historia y la cultura de la nación.

En total, el registro cuenta con 625 grabaciones seleccionadas entre ellas "Amor Eterno" de Juan Gabriel; "Like a Virgin" de Madonna; "All I Want for Christmas Is You" de Mariah Carey entre muchas otras escogidas por su importancia histórica, cultural y estética, que representan una pequeña parte de los cerca de 4 millones de archivos sonoros que alberga esta insittución.