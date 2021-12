Rupert Grint adora la paternidad: "Es lo único que me preocupa"

El actor Rupert Grint , quien dio vida a Ron Weasley en las películas de la saga " Harry Potter ", no ha querido recordar esos amoríos de su etapa adolescente como hicieron recientemente sus compañeros Daniel Radcliffe y Emma Watson en el reencuentro televisivo por los 20 años que ha cumplido ya la saga cinematográfica.



"Es genial, me encanta ser padre. Es simplemente lo mejor que me ha pasado en la vida. Es increíble cómo acaba dominando cada aspecto de tu existencia. A día de hoy es lo único que me preocupa", ha asegurado el artista británico en conversación con "Entertainment Tonight".



El actor de 33 años, quien recibió el pasado mayo a su adorable hija Wednesday, fruto de su sólida relación con Georgia Groome, se encuentra promocionando estos días la tercera temporada de su serie "Servant", en la que da vida al hermano de un famoso reportero de televisión que pierde trágicamente a su hijo cuando este solo tiene 13 meses de vida: "Me imagino que ese nivel de dolor debe de ser inimaginable. Desde que soy padre, mi perspectiva sobre todo lo que me rodea ha cambiado por completo", ha señalado.

FUENTE: RSS