Samy y Sandra Sandoval fueron sorprendidos con una gaviota de plata

Recientemente estuvieron en el país hermano colombiano, celebrando el Día de las Madres y cautivaron a más de uno con sus mejores éxitos musicales.

Los intérpretes de Vete tu que yo me quedo, recibieron una gaviota de plata por parte de una amiga que les dejó su estadía en Viña del Mar, Chile.

Se las debía porque su actuación en Viña fue impresionante, fue mucho lo que trabajé con ustedes y sus 40 años de carrera era lo menos que podía hacer", expresó José Solo.

Cabe señalar que la Gaviota que recibieron Samy y Sandra Sandoval fue el reconocimiento que le dan a los artistas invitados

Embed - Sandra Sandoval on Instagram: "que detallazo de nuestra amiga @jose.sotoc que desde nuestra participación en viña del mar naciò una fuerte amistad y la hemos cultivado y ahora es la segunda vez que visita Panamà y nos trajo éste regalo a @samysandovals y a mi ♥♥♥. se me aguaron los ojos y me trajo muy bonitos recuerdos "