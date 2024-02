San Valentín: Así celebraron los famosos el día del amor y la amistad

David Bisbal

"Para mí, no existe un día en concreto para celebrar el amor. Para mí, tú ya eres amor y ¡lo celebro todos los días! ", le ha escrito el español a su esposa Rossana.

Shakira

La barranquillera ama celebrar San Valentín y por lo general lo hace haciendo un riquisimo desayuno para sus hijos, ellos también la honran escribiéndole cartas.

David Beckham

El ex futbolista la sacó del estadio con esta foto que publicó de su esposa Victoria Beckham y él viendo un hermoso atardecer.

Embed - David Beckham on Instagram: "Happy Valentines to an amazing wife , mummy & best friend I love you I mean “ I just fancied her “ @victoriabeckham Happy valentines kiddies @brooklynpeltzbeckham @romeobeckham @cruzbeckham #HarperSeven "