Sandra Sandoval estrena video de "Por culpa de mi pasado", en medio de su cuarentena

"Yo ya me siento bien, ya no me ha dado más fiebre; me dio fiebre allí un poquito, escalofríos un poquito, no perdí mucho el olfato y de la voz yo creo que estoy bien ya (para demostrarlo, Sandra cantó un pedacito del tema "Por culpa de mi pasado")", además, la tipiquera invitó a sus seguidores a que vieron el video de su tema.

El nuevo video del tema "Por culpa de mi pasado" de Samy y Sandra Sandoval, incluye a Juvenal Nieto en la composición; producción y guión de Arístides Burgos y la dirección de Donatilo Ballesteros - III DB3 Films.

"Este amor entre los dos no puede seguir así

Por culpa de mi pasado dices que no eres feliz

Al principio me aceptaste, te sentías enamorado

Y hoy por culpa de tus celos, nuestra historia ha cambiado"

Dice parte del nuevo tema de Los Patrones de la Cumbia, Samy y Sandra Sandoval.