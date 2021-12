Sandra Sandoval, se siente bien a pesar del Covid-19

Tras unos días de haber anunciado sus fanáticos que había dado positivo al Covid-19; Sandra Sandoval desveló que se siente mejor. "Qué cómo me siento, ya estoy lista, me siento mejor gracias a Dios", señaló en un video publicado en sus redes.

"No fue mucha cosa na', una sinusitis que yo sentía me iba arrancar la nariz ; pero ya, cansancio namás; un dolorcito aquí en la cadera derecha, pero por eso no, yo bailó así por la izquierda; lo que si les recomiendo, que si les da Covid-19, entretengan la mente en otra cosa, no piensen en Covid, pónganse a hacer oficios u ocupen la mente en otra cosa". Además, Sandra Sandoval invitó a sus seguidores a usar mascarilla y esperaba que se cuidaran mucho.