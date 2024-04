Sandra Sandoval recibe sus 54 años con sentimientos encontrados: "En la vida no todo es felicidad"

Sigue leyendo: Sandra Sandoval: Cristian Aizpu revela los outfits más icónicos de la artista

Samy y Sandra Sandoval se han convertido en uno de los grandes exponentes de la música típica panameña y han logrado captar la admiración de sus fanáticos, incluso tienen de todas las edad.

Los Patrones de la Cumbia cumplieron 40 años de carrera artística y lo celebraron por todo lo alto en el marco en las actividades del Verano Canal 2024, con mega concierto al que denominaron como "Evolución 3".

Sandra Sandoval recibe sus 54 años llena de sentimientos encontrados

Durante la celebración del cumpleaños de Sandra Sandoval, en el programa Tu Mañana se tuvo el grato honor de poder compartir con la cantante en este día tan especial en el que contó lo emocionada que estaba.

Vea yo si he visto caer agua, ombe de todo altas y bajas, sacrificios bastantes, muchos momentos también de satisfacción porque la vida tiene que ser así, la vida no todo es felicidad y la gente que dice que es plenamente feliz es mentira

Dijo la artista, quien además resaltó que en su vida le ha tocado vivir momentos felices pero también esos que no son tan felices y llenos de angustia.

"Yo he tenido de todo en esta vida y de cada cosa uno aprende, imagínate si he aprendido tanto a los 54 que nos ha pasado de todo", expresó la Gallina Fina.

