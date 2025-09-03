Se declara culpable por la muerte de Matthew Perry, la "Reina de la Ketamina"

“Reina de la Ketamina” se declara culpable por la muerte de Matthew Perry

Una mujer identificada como Jasveen Sangha, apodada en Hollywood como la “Reina de la Ketamina”, se declaró culpable este miércoles de suministrar las drogas que provocaron la muerte del actor de Friends, Matthew Perry , durante una audiencia en un tribunal de California.

“Reina de la Ketamina” se declara culpable por la muerte de Matthew Perry

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1963310815681053023&partner=&hide_thread=false Una mujer conocida en Hollywood como la "Reina de la Ketamina" se declaró culpable de suministrar las drogas que causaron la muerte del actor de "Friends", Matthew Perry, al comparecer ante un tribunal de California el miércoles.



Jasveen Sangha podría enfrentar más de seis… pic.twitter.com/YPOdEcNxDg — Telemetro Reporta (@TReporta) September 3, 2025

Sangha, de 42 años, podría enfrentar más de seis décadas de prisión, tras admitir cargos que incluyen distribución de ketamina con resultado de muerte o lesiones graves. La acusada, con doble nacionalidad estadounidense y británica, permanece bajo custodia federal desde agosto de 2024 y será sentenciada el 10 de diciembre.

Se trata de la quinta persona que reconoce haber estado involucrada en la cadena de hechos que derivaron en la muerte del intérprete de Chandler Bing.

Matthew Perry, de 54 años, fue encontrado sin vida en el jacuzzi de su residencia en Los Ángeles en octubre de 2023. El actor había hablado abiertamente en múltiples ocasiones sobre sus problemas de adicción, una lucha que acompañó gran parte de su carrera.

FUENTE: AFP