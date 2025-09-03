Panamá Entretenimiento -  3 de septiembre de 2025 - 11:53

Jornada de esterilización de mascotas en Panamá: cupos limitados con precios accesibles

La Fundación Manchitas y MOCA realizarán jornadas de esterilización para perros y gatos en Biquea y Parque Le Fevre los días 5 y 6 de septiembre.

Viernes 5 de septiembre de 2025 – Playita de Biquea, 7:30 p.m.

  • Perros criollos: B/.25
  • Perros de raza: B/.28
  • Gatos criollos: B/.15
  • Gatos de raza: B/.18

Sábado 6 de septiembre de 2025 – Centro de Adopción MOCA, Calle 4, Parque Le Fevre

  • Perros criollos: B/.35
  • Perros de raza: B/.38
  • Gatos criollos: B/.25
  • Gatos de raza: B/.28
Los organizadores recomiendan que las mascotas lleguen en ayuno de 8 horas, limpias y en buen estado de salud. Los turnos serán asignados por orden de llegada, y se sugiere realizar un hemograma previo.

Los interesados pueden reservar su cupo llamando al 6526-4313. Esta es una oportunidad ideal para cuidar la salud de perros y gatos a precios accesibles y contribuir al control poblacional de mascotas en Panamá.

