Jornada de esterilización de mascotas en Panamá: cupos limitados con precios accesibles

La Fundación Manchitas y MOCA organizan una jornada de esterilización de mascotas con 100 cupos disponibles en dos ubicaciones de Panamá:
Horarios y días de jornada de esterilización de mascotas en Panamá
Viernes 5 de septiembre de 2025 – Playita de Biquea, 7:30 p.m.
- Perros criollos: B/.25
- Perros de raza: B/.28
- Gatos criollos: B/.15
- Gatos de raza: B/.18
Sábado 6 de septiembre de 2025 – Centro de Adopción MOCA, Calle 4, Parque Le Fevre
- Perros criollos: B/.35
- Perros de raza: B/.38
- Gatos criollos: B/.25
- Gatos de raza: B/.28
Los organizadores recomiendan que las mascotas lleguen en ayuno de 8 horas, limpias y en buen estado de salud. Los turnos serán asignados por orden de llegada, y se sugiere realizar un hemograma previo.
Los interesados pueden reservar su cupo llamando al 6526-4313. Esta es una oportunidad ideal para cuidar la salud de perros y gatos a precios accesibles y contribuir al control poblacional de mascotas en Panamá.