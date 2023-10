Sech, BK, Residente y otros más apoyan las protestas en contra del contrato de Minera Panamá

Mi gente se que estos días en Panamá no han sido de felicidad y celebración pero quería compartir con ustedes esta sesión que hice hace un par de meses. Mi gente se que estos días en Panamá no han sido de felicidad y celebración pero quería compartir con ustedes esta sesión que hice hace un par de meses.

Además, este viernes publicó en Instagram parte de las protestas que se realizaron, ¿será que se encuentra en Panamá protestando también?

image.png

Sech

Uno que ha sorprendido mucho, es la aparición de Carlos Isaías Morales Williams, nombre real de Sech, durante las protestas que se han realizado en la Cinta Costera. Así es, el Peluche dijo presente y no solo él, la gran mayoría de su equipo también salieron a las calles.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCy4RlXEuXZs%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABO2OZA3agVnZCxZAifZBmDv0DYHDNsKtfchZABz0caDWDUBVcdnSakiJn9QAbDIahL65v9mWWetZBdaCZCs8ldTNQCQbX4y9UEa94LGbCCBP4CClZAHrw0UyLegssWr7ZCl7tbY6oasZBkfTXrObyTAp76aQ6ehhaHeC21TPh001FbbZCgZDZD View this post on Instagram A post shared by La Mordida (@lamordidapa)

BK

Si te menciono a Johnny López, seguro no vas a saber quién es, pero se trata del mismísimo productor panameño BK, y es que, este ha sido el único de todos los artistas que participaron en la campaña del presidente Laurentino Cortizo y que hoy en día dice arrepentirse.

Así como hace unos años puse mi cara para lo que creía correcto, hoy pongo mi cara protestar en contra de lo que creo incorrecto y lo que NO nos representa como pueblo. Vamos por más protesta pacífica, NO AL VANDALISMO! Así como hace unos años puse mi cara para lo que creía correcto, hoy pongo mi cara protestar en contra de lo que creo incorrecto y lo que NO nos representa como pueblo. Vamos por más protesta pacífica, NO AL VANDALISMO!

Ha escrito en sus redes sociales, recibiendo cientos de aplausos por parte de sus seguidores, los cuales reconocen que errar es de humanos.

K4G

El productor musical @k4gmusica no asistió a los premios @monitorawards por la situación actual del país y se ha mantenido publicando contenido relacionado a las protestas.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCy4Ih6HvY3Q%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABO2OZA3agVnZCxZAifZBmDv0DYHDNsKtfchZABz0caDWDUBVcdnSakiJn9QAbDIahL65v9mWWetZBdaCZCs8ldTNQCQbX4y9UEa94LGbCCBP4CClZAHrw0UyLegssWr7ZCl7tbY6oasZBkfTXrObyTAp76aQ6ehhaHeC21TPh001FbbZCgZDZD View this post on Instagram A post shared by La Mordida (@lamordidapa)

Residente

El rapero boricua ha dejado claro su apoyo hacia los panameños, se ha mantenido compartiendo desde el día 1 de protestas todos los videos en donde utilizan de fondo sus canciones.

Alex Tienda

El YouTuber Mexicano, Alex Tienda, ha estado presente en las protestas para documentar absolutamente todo, lo bueno, lo malo y lo feo. A través de sus historias miles de personas alrededor del mundo han podido darse cuenta de lo que acontece en nuestro país.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCyzMzREMP1z%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABO2OZA3agVnZCxZAifZBmDv0DYHDNsKtfchZABz0caDWDUBVcdnSakiJn9QAbDIahL65v9mWWetZBdaCZCs8ldTNQCQbX4y9UEa94LGbCCBP4CClZAHrw0UyLegssWr7ZCl7tbY6oasZBkfTXrObyTAp76aQ6ehhaHeC21TPh001FbbZCgZDZD View this post on Instagram A post shared by Alex Tienda (@soyalextienda)

Las reinas de belleza también se han pronunciado

El género musical no son solo los únicos que han dejado claro su punto de vista sobre el nuevo contrato minero y las consecuencias que traería a 40 años.

Laura de Sanctis, ex Señorita Panamá 2017

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCy6U-GVuU_b%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABO2OZA3agVnZCxZAifZBmDv0DYHDNsKtfchZABz0caDWDUBVcdnSakiJn9QAbDIahL65v9mWWetZBdaCZCs8ldTNQCQbX4y9UEa94LGbCCBP4CClZAHrw0UyLegssWr7ZCl7tbY6oasZBkfTXrObyTAp76aQ6ehhaHeC21TPh001FbbZCgZDZD View this post on Instagram A post shared by La Mordida (@lamordidapa)

Natasha Vargas, Miss Panamá 2023