Sech inicia una nueva etapa en su vida

Isaías Morales le ha comunicado a sus fans que este año sacará mucha música y que en especial sacará dos temas muy profundos que cuentan parte de su vida amorosa.

"En este estudio grabé las dos canciones más reales de mi vida, pronto las van a escuchar", expresó en sus historias de Instagram.

Sech no ha logrado bajar de peso como quisiera

A pesar de haber perdido varios kilos de más, el panameño reafirma que aún no llega a la meta que desea pero que poco a poco está viendo resultados.

Sech lanza versión de Take Me Out to the Ball Game para MLB

Arrancó la nueva temporada de la MLB y llega un nuevo tema de Sech. Así es, el cantante panameño ha lanzado una nueva versión en español de Take Me Out to the Ball Game para las Grandes Ligas. Sigue leyendo aquí.