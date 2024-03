Shakira ft Cardi B - Letra completa Puntería

Tú tiene' buena puntería

Sabe' por dónde darme pa' que quede rendía', rendía'

[Pre-Coro: Shakira]

Tienes estilo para llamar mi atención

Me tiras dardos, van directo al corazón

Oh, y por más veces que trate

Oh, es imposible esquivarte

[Coro: Shakira]

Tú tiene' buena puntería

Sabe' por dónde darme pa' que quede rendía'

Me ataca 'onde más duele, tú a mí no me conviene'

Pero en tu cama o la mía todo eso a mí se me olvida, ah

[Post-Coro: Shakira & Cardi B]

Oh-oh

Oh-oh-oh-oh

La Cardi

[Verso 1: Cardi B]

You, you got me stressin', thinkin' 'bout sexin'

Baby, keep me company

Dame de tu fire, apriétame las nalga' aunque tú no seas pa' mí (Yeah, yeah, yeah, yeah, uh)

I got the night, night, put a man right to sleep

Yeah, I'm pretty lil' thing from face to feet

I'm from the Bronx (Bronx), but I got a Georgia peach

I got a empanada, mama, that he love to eat (Muah)

Loba like Shaki, tú ere' mi tigre

Muérdeme duro, de este culo nunca te olvide'

[Coro: Shakira]

Tú tiene' buena puntería

Sabe' por dónde darme pa' que quede rendía'

Me ataca 'onde más duele, tú a mí no me conviene'

Pero en tu cama o la mía todo eso a mí se me olvida, ah

[Post-Coro: Shakira]

Oh-oh

Oh-oh-oh-oh

Oh-oh

Oh-oh-oh-oh

[Verso 2: Shakira & Cardi B]

Donde pone el ojo pone la bala

Tiro al blanco y caigo como si nada

Pero si me robas dos besos

Al tercero ya ni lo pienso (Jaja)

Paso to'a la noche indecisa

Y despierto con tu camisa

Ya no sé si quiero parar

Y me derriten tus manos, me drogan tus labios

Tus biceps me ponen a cien

A ti nunca te dirijo, siempre llegas fijo

Hasta mi punto G, jaja

[Coro: Cardi B & Shakira]

Tú tiene' buena puntería

Sabe' como durarme, estos bobos se quedan sin batería

Me tira dardo' y no me conviene

Pero me encanta si adentro lo tiene

Me pongo perra pa' ti, I know que de tu mente nunca va a salir Cardi B, ¡wuh!

Tú tiene' buena puntería

Sabe' por dónde darme pa' que quede rendía'

Me ataca 'onde más duele, tú a mí no me conviene'

Pero en tu cama o la mía todo eso a mí se me olvida, ah

[Post-Coro: Shakira]

Oh-oh