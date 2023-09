Shakira vive momentos de angustia junto a sus hijos

Hace unos días con motivo de celebración del Día del Trabajo en Miami, la interprete de "La Loba" y sus pequeños salieron a dar una vuelta en una moto acuática para divertirse ese día.

Lamentablemente ese día el clima no ayudo mucho, así que no dieron un paseo tan largo, pero no imaginaron lo que pasaría a su regreso.

El programa español Sonsoles, viralizó un video donde mostraba a la artista tratando de retener el vehículo y aceleró y se golpeó contra el muelle que está cerca de su casa. Por fortuna no pasó a mayores y fue ayudada por algunas personas que estaban en el lugar.

Shakira pudo salir ilesa y rápidamente del agua sin problema y regresó con sus pequeños, quienes afortunadamente no estaban en ese momento a bordo con ella.