Shakira: En Vivo - Lanzamiento de Las Mujeres Ya No Lloran

El nuevo álbum también contará con 4 portadas diferentes, la versión Diamante, Esmeralda, Záfiro y Rubí, las cuales algunas de ellas tendrán incluido un arte único.

Embed - Shakira on Instagram: "“Las mujeres ya no lloran” es mi primer lanzamiento simultáneo en vinilo y digital. 4 portadas y 16 tracks. Durante meses trabajamos con @jaumedelaiguana en estas cuatro ediciones. Diamante, rubí, esmeralda y zafiro. Cada una presenta un atributo. La esmeralda; confianza; el rubí la pasión, el zafiro la vulnerabilidad, Y el diamante la fuerza y la resiliencia. Las mujeres ya no lloran is the first album I’ve released in both digital and vinyl!! I’m very excited to present 16 tracks and 4 different covers and packagings: the diamond, ruby, emerald and sapphire editions. Each has different attributes. Emerald is confidence, ruby passion, sapphire vulnerability, and the diamond resilience and strength."