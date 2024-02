Shakira revela que el nuevo álbum tendrá 9 canciones inéditas

Hoy, este jueves 15 de febrero, finalmente se revela la incógnita y se descubre el lanzamiento de la 12da producción musical de Shakira. "Las mujeres no lloran", es el nombre del nuevo disco.

Las canciones que estarán en esta 12da producción musical de Shakira son sus 7 últimos éxitos que ha lanzado desde que anunció su separación con el ex futbolista Gerard Piqué en el 2022.

1. ‘Te Felicito’

2. ‘Monotonía’

3. ‘Bzrp Music Sessions, Vol. 53’ 4. ‘TQG’

5. ‘Acróstico’

6. ‘Copa Vacía’

7. ‘El Jefe’

Aún falta saber las 9 canciones que según la cantante ha dicho que estarán dentro de este álbum y que hasta el momento son totalmente inéditas. En total serían 16 temas que contendría el nuevo álbum "Las Mujeres No Lloran".

El nuevo álbum también contará con 4 portadas diferentes, la versión Diamante, Esmeralda, Záfiro y Rubí, las cuales algunas de ellas tendrán incluido un arte único.

Embed - Shakira on Instagram: "“Las mujeres ya no lloran” es mi primer lanzamiento simultáneo en vinilo y digital. 4 portadas y 16 tracks. Durante meses trabajamos con @jaumedelaiguana en estas cuatro ediciones. Diamante, rubí, esmeralda y zafiro. Cada una presenta un atributo. La esmeralda; confianza; el rubí la pasión, el zafiro la vulnerabilidad, Y el diamante la fuerza y la resiliencia. Las mujeres ya no lloran is the first album I’ve released in both digital and vinyl!! I’m very excited to present 16 tracks and 4 different covers and packagings: the diamond, ruby, emerald and sapphire editions. Each has different attributes. Emerald is confidence, ruby passion, sapphire vulnerability, and the diamond resilience and strength."