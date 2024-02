¡Se acabó la espera! Shakira anuncia lanzamiento de su nueva producción

Hoy, este jueves 15 de febrero, finalmente se revela la incógnita y se descubre el lanzamiento de la 12da producción musical de Shakira. "Las mujeres no lloran", es el nombre del nuevo disco.

A través de sus redes sociales, Shakira reveló todos los detalles de "Las mujeres no lloran".

"Mi nuevo álbum que llega este 22 de marzo, no lo he creado sola sino con todos ustedes, y con mi manada de lobas que han estado allí acompañándome en cada paso. La producción de esta obra, ha sido un proceso alquímico. Al escribir cada canción, me reconstruí a mí misma. Al cantarlas, mis lágrimas se transformaron en diamantes y mi vulnerabilidad en resiliencia.", escribió Shakira.

