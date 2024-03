Shakira enciende las alarmas de un nuevo amor por esta razón

Durante el fin de semana, la intérprete de Tortura fue una de las protagonistas del concierto de Grupo Frontera, donde se dio un breve adelanto de lo que será su colaboración en el tema "Entre paréntesis".

A tan solo 18 días del lanzamiento, la cantante compartió algunas pistas de lo que será su nueva canción Nassau, causando una gran alarma entre los fanáticos, quienes aseguran que está enamorada.

En su cuenta de Instagram, Shakira compartió fotos de una sesión hecha en lo que parece una playa de Las Bahamas y en su pie de foto dice que reveló que se trata de una canción Afrobeat.

This song Nassau is my take on Afrobeat - it's on my new album Las Mujeres Ya No Lloran coming MARCH 22