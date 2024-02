Super Bowl 2024: Usher sorprende con su show en el halftime.

Desde el escenario en el campo del Allegiant Stadium, Usher hace su aparición para iniciar el Halftime show del Super Bowl 2024, luciendo un white look con detalles plateados en compañía de bailarines y una banda sonora. El cantante inició su presentación con la canción Caught Up.

Seguidamente continúo con su repertorio de éxitos como lo son: Superstar, Love in this Club, Confessions, U Got It Bad.

Embed - NFL on Instagram: "This open CAUGHT UP! @Usher #AppleMusicHalftime" View this post on Instagram A post shared by NFL (@nfl)

Usher compartió escenario con reconocidos artistas

Tal como se había anunciado, Usher compartió escenario con la reconocida cantante estadounidense Alicia Keys. Los artistas interpretaron sus grandes éxitos If Ain't Got Yoy y seguidamente de My Boo.

Alicia hizo su aparición en el escenario, luciendo un hermoso vestido en color rojo que era ondeado mientras tocaba el piano.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/anthunesarth/status/1756855755691511873&partner=&hide_thread=false Alicia Keys e Usher se apresentando no Super Bowl 2024. pic.twitter.com/ayOE4SRrBV — ARTH (@anthunesarth) February 12, 2024

Usher también compartió el escenario junto a Will.i.am con el tema OMG.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/nxpressxre_/status/1756860285300637713&partner=&hide_thread=false Cuando Usher se puso todo azul yo pensé que venía este momento: pic.twitter.com/5TnyEDLqok — javi (@nxpressxre_) February 12, 2024

Lil Dion encendió el Allegiant Stadium al interpretar el éxito de 2013, Turn Down For What, además estuvo presente Ludacris en la presentación.

El artista cerró su presentación en el halftime con la canción Yeah! con una coreografía con patines.