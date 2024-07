Tekashi 6ix9ine reaparece con fuerte mensaje tras la polémica con Yailin La Más Viral

Mira aquí: Tekashi 6ix9ine está en Estados Unidos bajo esta medida de seguridad

Tekashi 6ix9ine rompe el silencio tras el caso de Yailin La Más Viral

Justo el día del cumpleaños de la artista dominicana Yailin La Más Viral, el rapero decidió reaparecer en las redes sociales y enviar un fuerte mensaje a sus fanáticos y a sus haters tras la polémica que ha surgido por el caso de su novia.

"Quiero iniciar este video felicitando a mi Yai por su cumpleaños hoy, que Dios me la bendiga, que Dios me la cuide y que pronto, si Dios permite, esté aquí en Estados Unidos", comenzó diciendo Tekashi.

En sus declaraciones, el artista quiso revelar la supuesta odisea que pasó durante su caso en República Dominicana y cómo ha surgido una nueva persecución contra La Chivirika.

Estoy feliz de que ya no estoy en ese país, estoy en mi país con mi familia gracias a Dios, y estoy muy orgulloso de no haberme dejado extorsionar ni un peso. Nadie se ganó ni un dólar, no lograron nada. Hice mi proceso normal como una persona civil y estoy muy feliz de poder estar con mi familia en mi país

Agregó el artista, quien además alega que, como no pudieron contra él, ahora se han ido contra Yailin La Más Viral y que siente que es una total injusticia hacia una persona de su propio país.

"Lo que está pasando en las redes es porque dijeron, o pienso que dicen, 'ya no podemos agarrar a Dany, vamos a intentar con Yailin', pero dejo que el público sepa lo que está pasando y lo que se está manejando debajo de la mesa allá", dijo el rapero.