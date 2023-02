Terremoto en Turquía: La reacción de Beren Gökyıldız y otros actores turcos

Dirigentes de diferentes países han puesto en marcha mecanismos de ayuda, sin embargo, la cifra de personas fallecidas asciende a más de 5 mil personas.

La ayuda de los actores turcos al terremoto de Turquía

Actores turcos como Beren Gökyldz, quien protagonizó a la entrañable niña, Öykü en la telenovela turca Mi Hija ha estado pidiendo ayuda para su país, y utilizando sus redes sociales para que la ayuda humanitaria siga llegando al epicentro del terremoto.

Lectores... En el terremoto de mi país nuestra gente está bajo los escombros piden ayuda para ser salvados

Por otro lado, la actriz Oyku Karayel, que protagoniza a Asiye en Juegos del Destino ha publicado lo siguiente:

Si está con su familia, no se separe. Protégete de la lluvia y el frío. Ayuda a los que necesitan ayuda donde estés. No te quedes atascado en el tráfico, acércate a tu zona de reunión Prepárate para una larga pelea todos vienen a ayudar. La moral es muy importante. Habrá réplicas, edificios que no fueron destruidos en el primer terremoto puede ser destruido en réplicas. Ayuda y solidaridad vecinal. Prevenir el pánico. Si no puede ayudar a los sobrevivientes, registre su ubicación. y denúncialo a las autoridades. De esta saldremos juntos. no tengas miedo

Así mismo, la protagonista de Hercaí, Ebru ahin, quien dio vida a Reyyan Sadoglu, ha mostrado su impotencia hacia las autoridades que mantienen cerradas las carreteras.

¿Por qué no se abren las carreteras? ¿Dónde están las grúas?

¿Qué ha dicho Akin Akinozu?

El protagonista de Hercaí y Juegos del destino, Akin Akinozu, por ahora no se ha pronunciado en sus redes sociales. Son varios los fanáticos que le han escrito en su último post de Instagram preguntándole si se encuentra bien.