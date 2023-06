Tom Cruise habla sobre Shakira: "Sus caderas no mienten"

El actor Tom Cruise ha dicho fuertes declaraciones sobre la cantante barranquillera Shakira y, es que recientemente le preguntaron sobre ella y no dudó en responder esto.

Ella es tan talentosa, ella y su familia son personas adorables, siempre he admirado su trabajo, ella es una gran persona

Ha dicho el actor de Misión Imposible y la periodista aprovechó para decir que sus caderas no mienten en alusión a su tema en inglés "Hips Don't Lie", a lo que el actor no dudó en afirma entre risas, es verdad, sus caderas no mienten.

Shakira y Tom Cruise mantienen una gran amistad, incluso este se ha mantenido aún más cerca de ella desde que supo de su separación con Gerard Piqué. Según fuentes cercanas a Shakira, el actor intentó pretenderla pero ella lo estuvo evitando hasta que se cansó de insistir.

Recientemente se encontraron en el evento deportivo de Formula 1 donde causaron sensación.