"Tus Fallos" de Jorkan, El Tachi y Barbel; lidera en YouTube

No hay duda que el tema "Tus Fallos" de Jorkan junto a El Tachi y Barbel ; ha causado una gran aceptación en el público, logrando posicionarse en algunas plataformas digitales.

"Tus Fallos" (del álbum "Now or Never"), que está bajo el sello "El Bloke Music Corp" de Sech, lleva más de 300 mil vistas en YouTube, luego de haber sido estrenada el pasado 11 de febrero, generando que esté número uno de tendencia en esta plataforma.