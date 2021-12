Sale "Now or Never", el nuevo álbum de Jorkan

Jorkan (Jorge Denilson Quijada Morris) del sello "El Bloque Music Corp", de Sech; estrenó el álbum "Now or Never", donde participa junto a exponentes del género urbano panameño como: El Tachi, El Boy C, TOT, El Barbel, El Zeta y el productor musical Rike Music; este último, se mostró muy contento por trabajar con talento panameño.