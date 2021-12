Willie González revela que tuvo cáncer

El salsero puertorriqueño Willie González anunció que padeció de cáncer y que no había mencionado nada porque no quería preocupar a sus fanáticos.

"PARA LOS QUE NO LO SABÍAN. A pesar de todo lo que todos hemos pasado con tantos problemas de salud, en junio de este año estuve en el hospital en San Juan Puerto Rico en la cual me sometieron una operación para extirpar un cáncer y gracias a Dios todo salió bien. No quise publicar en aquel entonces para no preocupar a mis seguidores. Les comento que estoy libre del mismo ya que la intervención fue todo un éxito.