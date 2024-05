Yailin La Más Viral cumple uno de sus sueños con Cattleya

Yailin La Más Viral confiesa que Cattleya era un sueño que tenía de niña

A través de sus redes sociales, la intérprete de Me Gusta ha cautivado a sus seguidores con una emotiva publicación en la que aparece con su hija y en la que le dedica un mensaje profundo con motivo de la celebración del Día de la Madre en República Domincana.

Jorgina Lulú Guillermo Díaz, nombre real de Yailin, confesó en su publicación que siempre quiso tener una niña, que era uno de sus grandes deseos en la vida.

Cuando estaba pequeña y jugaba a los mi nenes, cortaba casi todas las ropas que ya no me servían para hacerle ropas nuevas, jjj era una locura siempre quise tener una niña eso era uno de mis mayores deseo en la vida. Cuando supe que estaba embarazada de ti, estaba muy feliz y a la vez asustada y nerviosa Y dije, que tonta soy no debo de sentir miedo al contrario debo estar más feliz que nunca

"Cuando no sabía si era niño o niña Yo quería tanto una niña, Que siempre supe que papá Dios me daría ese maravilloso regalo Y que iba a ser niña como siempre se lo pedía, Cuando me llegaron los resultados me puse como loca de la emoción Y le di muchas gracias a Dios por ti tu eres mi mundo mi luz mi sol, eres lo más importante en mi vida Y eres la bendición de la casa", continúo diciendo la cantante.

La artista dominicana ha cumplido su sueño al tener una niña feliz y saludable, a pesar de las polémicas que la han rodeado desde que se conoció su relación con el boricua Anuel AA.

"Cuando te tuve en mis brazos por primera vez, sentí un amor tan diferente y tan fuerte hacia ti Que en ese momento sólo me salió gritar, Y aquí estoy mi hija bella para ti Para seguir dándote todo el amor que te mereces, Cattaleya tu mami te ama y estarás siempre para ti para cuidarte y amarte y hacerte sentir la niña más feliz del mundo espero que Dios me dé vida y salud para seguir viéndote crecer te amo feliz día de las madre", concluyó Yailin,