Yailin La Más Viral recibió flores de parte de la Rosalía

WhatsApp Image 2023-07-04 at 9.57.44 AM.jpeg Foto posteada por Yailin La Más Viral Yailin La Más Viral / Instagram

"Yo soy muy mía pero hoy tuya. Besitos. Rosalía, le escribió en la nota la cantante española. "Yo soy muy mía pero hoy tuya. Besitos. Rosalía, le escribió en la nota la cantante española.

Yailin como muestra de agradecimiento posteó su regalo a sus seguidores junto a la canción "Tuya" de la Rosalía de fondo, ya que la dedicatoria es parte de la canción que interpreta 'La Motomami'.

Te quiero, my Rosa love, le escribió la ex de Anuel sobre la foto. Te quiero, my Rosa love, le escribió la ex de Anuel sobre la foto.

¿Colaborarán juntas?

Aún se desconoce si estas dos chicas harán alguna colaboración musical, lo que si queda claro es que, la dominicana mostró una admiración y agradecimiento hacía Rosalía.