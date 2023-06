Yailin le tira a su ex Anuel AA: "Real hasta la muerte y te volviste Na"

Como buena dominicana que es, eligió hacer de este tema una rica bachata y lo mejor no recurrió a ningún elemento vulgar en la canción para llamar la atención.

Parte de la letra dice: “No vengas con tu carita de yo no fui, cuando yo te necesitaba tú no estabas ahí, no merecías ni la mitad de lo que yo te di, quisiste parar mi camino pero yo seguí. Egoísta, mentiroso, narcisista, que ya no estoy en ti, no insistas… En mi película no eres protagonista”.

Yailin se une a otra ex de Anuel AA, Karol G, quien junto a Shakira le dedicó el tema TQG, con unas letras que tampoco lo dejaron bien parado.

Narcisista

Anuel AA le responde mofándose de ser como Shakira

El artista puertorriqueño ha respondido con un carrete de fotos y un video donde canta parte de la estrofa de la sesión #53 de Bizzarap con Shakira, incluso afirma que se siente como ella. ¡No hay respeto!