Yedgar estalla ante posible suspensión de los carnavales en Las Tablas

"Ya están felices, los que pasaban comentando no al carnaval Tableño, "no" al carnaval, pero eran los primeros que si se hacían, iban a venir para acá, con 25 dólares en el bolsillo, con dos campig en el maletero y hasta con síntomas del Covid-19; en fin, la hipotenusa, los tableños nunca pedimos carnaval, yo no sé quién les dijo eso a el alcalde, un tira y jala que si sí, que si no, que si el tableño dijo que si el tableño dijo; y adivinen, ahora estoy brava, y ahora quiero carnavales; cierro calles. A mí nadie me va a truncar el sueño de ser reina de carnaval, ahora que hago con mi plumaje, que hago yo con las pepas de swarovski, que hago con los muñecos que tenía, tiraban humo por la boca y se movían así (de arriba a abajo y de derecha a izquierda); nos vemos los cuatro días y las cinco noches en el Río Caimito de Peña Blanca; lleven mascarilla nada más porque allá habrá alcohol bastante", descargó Yedgar en su cuenta de Instagram.

