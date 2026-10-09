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Alcaldía de Panamá realizará más de 20 actividades en la temporada navideña

Ricardo Araúz, director de Servicios Administrativos de la Alcaldía de Panamá, explicó que a partir del 29 de noviembre se presentará una cartelera de más de 20 actividades en todo el distrito capital, para celebrar la Navidad. Indicó que la Cinta Costera se va a transformar como el epicentro de todas las actividades navideñas, que incluye el primer Festival de Año Nuevo con un show de luces.