Cámara Ecuatoriana-Panameña de Comercio destaca avance en las relaciones

José Alvear Campodónico, de la Cámara Ecuatoriana-Panameña de Comercio, Turismo y Producción, señaló que Panamá es el segundo mayor socio comercial de Ecuador, y sólo el año pasado exportó $6,386 millones, lo que equivale al 18%, y el 5.3% de su PIB nominal. Afirmó que las oportunidades que ofrece la banca panameña con créditos en distintas condiciones, representa un un ganar ganar para todos.