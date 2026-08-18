Panamá Entrevistas -

CSS comparte las claves para decidir si debe o no cambiarse de sistema de capitalización

Ambar Moreno, directora de Proyectos de la Caja de Seguros Social (CSS), informó que hoy es el último día para tomar una decisión sobre si cambiarse o no al nuevo sistema de capitalización. Señaló que lo primero que se debe revisar es en qué sistema se encuentra en la actualidad, luego ver el historial de cotizaciones y salarios, y asegurarse que las cuotas están correctas dentro de su cuenta individual.