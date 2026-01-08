Panamá Entrevistas -

Meduca condena las acciones violentas en contra de su personal

El Ministerio de Educación (Meduca) condena las acciones que ponen en peligro la seguridad y la vida de sus colaboradores, señaló Nilka González, directora nacional de Asesoría Legal de Educación, quien informó que la colaboradora de Recursos Humanos que fue agredida con potasa por una exfuncionaria, se encuentra en una condición estable. Detalló que a la agresora ya se le decretó una detención e imputaron cargos.