Panamá Entrevistas -

Ministerio de Ambiente publica primer informe de la auditoría integral a la mina

Juan Miguel Jaén, inspector de Seguimiento Ambiental del Ministerio de Ambiente, señaló que el primer informe de la auditoría integral que ha sido publicado en la página web de la entidad, busca que todas las personas puedan efectuar las consultas correspondientes, y garantizar como país el cumplimiento del Acuerdo de Escazú. Aclaró que este primer informe no contiene hallazgos o recomendaciones.