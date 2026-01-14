Panamá Entrevistas -

Proponen combatir la trata de personas a través de proyecto que regula hospedajes de corta estancia

Alejo Campos, director regional de Crime Stoppers Panamá, advirtió que las plataformas de hospedaje de corta estancia están siendo utilizadas por el crimen organizado con fines de trata de personas, por lo que ha sostenido acercamientos con el diputado Neftali Zamora, para incluir en el proyecto de ley que busca regular el Airbnb un componente de seguridad.