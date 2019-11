SHOWBIZ • 12 Nov 2019 - 06:15 AM

Tras el descalabro electoral vivido ayer domingo por el partido Ciudadanos en los segundos comicios generales que tienen lugar en España en los últimos seis meses, su hasta ahora líder Albert Rivera se ha visto obligado a presentar su dimisión en la mañana de este lunes y, asimismo, ha anunciado su decisión de no recoger su acta de diputado y abandonar directamente la política.

Por medio de un discurso muy emotivo y personal, el ya expresidente de la formación naranja no ha dudado en dar las gracias a todos aquellos compañeros y colaboradores que le han acompañado desde su llegada a la política en 2006, así como a los miembros de su círculo más cercano: sus padres, su hija y, por supuesto, su pareja Malú, la afamada cantante que ha tenido que "aguantar" un escrutinio mediático adicional, amén de otras cosas, tras la confirmación oficial su relación sentimental.

"Ahora es el momento de servir a mis padres, que dejen de sufrir lo que han sufrido y que me acompañen; de servir a mi hija, a la que he dedicado menos horas de las que debería; a mi pareja, que ha estado aguantándolo todo, contra viento y marea; a mis amigos, que me veían en la tele y a los que a partir de ahora quiero ver mientras nos tomamos un vino;: y a todos vosotros, compañeros", reza un extracto de las sentidas palabras que ha pronunciado este lunes en la sede central de Ciudadanos en Madrid.

Aunque la afamada intérprete nunca se ha implicado públicamente en la ya extinta carrera política de Albert Rivera ni en cualquiera de los eventos ligados al partido de centro-derecha, al igual que todos los familiares y allegados del exdiputado catalán, Malú habrá tenido que lidiar, a buen seguro, con el inmenso desgaste anímico que se desprende del día a día del político en la primera línea de la actualidad y, especialmente, en el marco de la profunda crisis que atraviesa Ciudadanos desde hace unos meses.

"Permitidme que ahora me dedique y sirva a aquellos que más quiero, que me dedique a mi familia. Voy a ser, por lo menos, mejor padre, mejor hijo, mejor pareja, mejor amigo. Es lo que creo que se merecen", ha manifestado un emocionado Albert Rivera en otro momento de su alocución.