El empeño con que Jay Z y Beyoncé han protegido siempre su intimidad ha conseguido que apenas se conozcan detalles acerca de cómo o cuándo se conocieron -incluso su enlace se desarrolló en el más estricto secreto y no trascendió ninguna fotografía a pesar de la inmensa fama de los novios-, pero según los rumores que circularon en su momento se puede dar por sentado que ya estaban juntos cuando grabaron el videoclip de su sencillo ''03 Bonnie & Clyde' en 2002.

Ahora unas nuevas declaraciones del productor Damon Dash han desvelado una sorprendente información acerca de la vida amorosa del famoso rapero -con quien él fundó la mítica discográfica Roc-A-Fella- antes de que empezara a salir con su actual esposa y madre de sus tres hijos.

Según Dash, Jay Z se había fijado en la joven estrella de R&B Aaliyah -que falleció en un trágico accidente de avión en 2011 con tan solo 22 años- y se esforzó al máximo por conquistarla, aunque finalmente ella acabaría iniciando un breve noviazgo con el primero de los dos músicos que duró hasta su muerte.

"Jay lo intentó con todas sus fuerzas", ha recordado ahora Dash en declaraciones al portal Page Six. "Los dos íbamos a por todas... pero lo cierto es que el resto de los chicos también estaban detrás de Aaliyah, no era solo cosa de Jay. Yo no tenía ni idea de que él estaba tratando de llamar su atención, pero entonces lo nuestro ocurrió sin previo aviso. Él estaba interesado en ella, y yo también, como todos los demás, pero lo cierto es que [Jay] iba a por todas"

En su caso, Damon Dash conoció a la cantante en 2000 y ese encuentro acabaría dando pie a un romance marcado por muchos altibajos y por la escasa frecuencia con que se veían debido a sus respectivas carreras, pese a lo cual él siempre ha sostenido que habían llegado a hablar incluso de la posibilidad de casarse antes del trágico accidente que acabó con la vida de la artista.

"Yo ni siquiera esperaba enamorarme de ella, pero era una chica maravillosa", ha afirmado.