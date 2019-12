Dwayne Johnson confiesa por qué tardo más de una década en casarse de nuevo

Showbiz • 3 Dic 2019 - 10:07 AM

El pasado mes de agosto Dwayne Johnson anunció a través de sus redes sociales que había contraído matrimonio con Lauren Hashian la madre de sus dos hijas pequeñas y su pareja a lo largo de los últimos doce años en una íntima ceremonia que tuvo lugar en Hawái.

La noticia resultó toda una sorpresa, no tanto porque hubieran tratado de mantener su enlace en el más estricto secreto, sino porque a esas alturas de su relación se daba por sentado que una boda no entraba en sus planes de futuro.

Ahora el antiguo luchador de la WWE ha reconocido que él fue quien aplazó una y otra vez la idea de pasar por el altar -en su caso, por segunda vez- debido al miedo a que la historia volviera a repetirse.

"Mi divorcio me hizo mucho daño. No es que me diera miedo casarme de nuevo, pero aun así tenía ciertas inquietudes. Lauren se mostró increíblemente paciente conmigo. Me decía: 'Yo te quiero, y tú a mí, y hemos construido una vida maravillosa juntos. No hay ninguna prisa'", ha desvelado en una entrevista a la revista WSJ en la que explica que el destino puso a Lauren en su camino cuando aún estaba lidiando con las secuelas de su separación.

"Resulta irónico que, justo cuando no estás buscando nada serio, el universo decida tomar el control".

En realidad, el final de su matrimonio con Dany Garcia, con quien tiene una hija de 18 años llamada Simone, se desarrolló de la manera más cordial posible y en la actualidad ambos siguen siendo compañeros de negocios en la productora que fundaron juntos en 2012, además de buenos amigos.