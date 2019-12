Raúl de Molina muestra sus fotos de la violenta y glamurosa Miami de los 80

EFE • 3 Dic 2019 - 08:40 AM

El presentador y fotógrafo cubano estadounidense Raúl de Molina presenta este lunes unas sesenta imágenes de su colección de fotografías que recogen la historia de Miami de los años 80, época del sur de Florida marcada lo mismo por el glamour que por el narcotráfico y la violencia.

"En los años ochenta había disturbios raciales, la ciudad de Miami era bastante peligrosa y casi suspenden (la final de) el SuperBowl por todos los problemas que había aquí", recuerda el popular presentador del programa de Univisión "El Gordo y la Flaca" durante una entrevista con Efe.

Mientras ultima preparativos de su colección de instantáneas, que presentará esta noche ante un reducido grupo de coleccionistas de arte, De Molina narra aquellos años "duros" en los que captó con su lente a legendarias figuras como el boxeador Muhammad Ali, la estrella del pop Madonna y, entre otros, Don Johnson y Philip Michael Thomas, de la serie "Miami Vice".

Nacido en La Habana hace 60 años, dedicó parte de su oficio de fotógrafo a cubrir como "freelance noticias de interés general ", en algunos casos ataviado con un chaleco antibalas.

El conocido presentador solía cubrir tiroteos y enfrentamientos en los barrios de Liberty City y Overtown, que a la sazón se habían convertido en peligrosos suburbios del centro de la ciudad.

"En aquel tiempo creía que la cámara me protegía, no lo pensaba dos veces y me montaba en el auto", dice.

Fue a raíz del éxito de la serie televisiva "Miami Vice" (1984) cuando empezó a captar instantáneas de grandes figuras del "papel cuché" que acabaron "saliendo en grandes periódicos y revistas de Estados Unidos" como Time, Newsweek o USA Today.

El fotoperiodista recuerda que, aunque "había tiroteos en muchas esquinas" y el narcotráfico "era un grave problema", "Miami era el Casablanca de América Latina" gracias a que célebres estrellas de la música, el cine y la televisión habían fijado su residencia en el sur de la Florida.

"Tuve la oportunidad de fotografiar a Julio Iglesias, a Gloria y a Emilio Estefan, a Madonna, a Silvester Stallone, que todos ellos vivían aquí", explica Raúl de Molina mientras admite que "las fotos de artistas se pagaban un poco mejor" que las otras.

También, por delante de su objetivo pasaron grandes figuras mundiales como el papa Juan Pablo II durante una visita a Miami en 1987, el expresidente estadounidense George H.W. Bush durante una jornada de pesca, y las actrices Sophia Loren y Zsa Zsa Gabor, esta última en blanco y negro, con pamela y llevando un perrito de la mano en el Polo Club, de Boca Ratón.

En la muestra, que no estará abierta al público en general, se puede encontrar además una imagen de la cantante Gloria Estefan posando junto a su marido, el productor Emilio Estefan, frente a su mansión de Star Island y a bordo de un descapotable, o una de Julio Iglesia posando con Betty Pino, figura de la radio que ayudó al español a desarrollar su carrera aquí.

De Molina comenta que ejercer de fotoperiodista en una ciudad como Miami era "una tarea bastante fácil", porque los años 80 "era una época única".

En ese tiempo, comenta, muchos otros compañeros de profesión, sobre todo de España, también se instalaron en esta parte de Estados Unidos para fotografiar a importantes artistas.

"Vivían muchos fotógrafos españoles aquí porque los artistas de media España estaban en Miami: Rocío Jurado, Bertín Osborne, Julio Iglesias, Chabeli (Iglesias), Isabel Pantoja", enumera.

Con motivo de Art Basel, considerada la feria de arte contemporáneo más importante de esta zona y que se celebra este mes en Miami, el presentador de Univisión suele organizar un encuentro en su casa con otros coleccionistas internacionales.

Su apartamento de Miami alberga varias obras de arte cubano, entre las que destacan piezas de René Portocarrero, "uno de los mejores pintores cubanos" -dice De Molina-, de Alexis Leiva Machado "Kcho" y de Gustavo Acosta.

Con el paso de los años, su interés por la plástica ha ido creciendo y ahora tiene obras de artistas de todo el mundo.

"Tengo arte de África, de China, de la India, y mucha gente que sabe de esto me dice que es una colección muy buena", agrega.

A la vuelta del tiempo, tras 21 años presentando "El Gordo y la Flaca", uno de los programas de farándula más exitosos de la televisión hispana de todos los tiempos, Raúl de Molina reconoce que aún le gusta salir a tomar fotografías y rememorar esa época profesional.

"La última vez que tomé fotos fue en la Feria de Toros, en octubre del año pasado, en Madrid", comenta. Pero "los tiempos han cambiado" y reconoce que ya no se necesitan tantos artilugios para sacar una buena instantánea.

"Ahora puedes llevarte el teléfono, hacer excelentes fotografías y pasar desapercibido", bromea el presentador.