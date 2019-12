¿Quién es el amor platónico de Tamara Falcó?

Showbiz • 18 Dic 2019 - 01:51 PM

Desde que se anunciara su fichaje para la última edición del concurso culinario "Master Chef", del cual se proclamó vencedora hace unos días, por cierto, la opinión pública española ha tenido oportunidad de conocer una faceta aún más extrovertida y terrenal de la socialité Tamara Falcó, hija de Isabel Preysler y el aristócrata Carlos Falcó, al tiempo que la joven presumía ante las cámaras de sus dotes culinarias y de su afán de superación.

Además de hacerse con la victoria final en el programa, Tamara también se destacó durante su paso por el espacio televisivo por la relación tan estrecha que forjó con uno de sus jueces, el apuesto Jordi Cruz, con el que compartió algún que otro beso amistoso combinado con frecuentes miradas de complicidad.

Aunque ese flirteo no fue a más de hecho, el chef ya no se encuentra soltero, la curiosidad en torno a esa conexión tan particular que existía entre ambos no ha dejado de intensificarse con el paso de las semanas, por lo que no debería resultar sorprendente que los periodistas nunca dejen escapar la oportunidad de cuestionar a Tamara al respecto para tratar de extraer más información.

"Con Jordi estoy muy bien, lo que pasó en 'Master Chef' se queda allí", ha manifestado tajante en conversación con la revista Diez Minutos, en la que también ha explicado que nunca trató de forzar situaciones que hicieran sentir incómodo al que, en esos momentos, ejercía como figura de autoridad para ella. "Como hubo aquel momento de la cobra, pues lo hice [darle un beso en la gala final] para terminar así, un beso y ya está", ha añadido.

Para zanjar el tema de una vez por todas y demostrar que ha pasado página, Tamara no ha tenido reparo en revelar a la misma entrevista quién es su amor platónico: "Brad Pitt, pero es imposible", ha asegurado para, justo a continuación, describir algunas de las cualidades que debería tener su hombre 'ideal'. "Me gusta la gente con sentido del humor, que sea buena gente. No hay nadie perfecto, y eso es lo importante", ha señalado.

La también hermana de Enrique Iglesias se ha pronunciado, asimismo, sobre esta visita relámpago que realizó el astro de la música a Madrid, donde hace dos semanas ofreció un espectacular concierto en el antiguamente conocido como Palacio de los Deportes al que asistió buena parte de su familia, con quien posteriormente disfrutó de una íntima cena. "Pues sí, nos reunió a todos. Él no pensaba que iba a salir tan bien. Enrique lloró, se siente muy español. Se tuvo que ir pronto por sus hijos", ha aseverado.