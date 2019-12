Esto es lo que piensan los famosos sobre las supersticiones de Año Viejo

Marilyn Cejas • 31 Dic 2019 - 10:36 AM

Son muchas las supersticiones que se ponen en práctica a la hora de recibir el Año Nuevo y despedir el que se va, como por ejemplo, salir a la calle con maletas al marcar las 12, ponerse ropa interior amarilla, las 12 uvas, y así muchas otras. El equipo de Telemetro.com entrevistó a los presentadores de Tu Mañana y esto es lo que piensan sobre estas creencias.

Alex Medela:

"Mi familia por el lado de mis papás son españoles, así que la tradición de las uvas es de toda la vida, eso si lo hemos hecho siempre; si un año o dos he hecho lo de las maletas pero por joder, debería hacerlo para que no paren los viajes...pero sabes que siempre mi papá nos llevaba y nos ponía en la puerta de la casa, ese ramito que tenía arroz, como naranjita y cosas así como de bienestar, eso siempre estaba puesto en la puerta de la casa para las fiestas de Navidad y Año Nuevo".

Roly Sterling:

"La del Globo de los Deseos, porque antes hacía la de las uvas y las maletas y nunca viajaba, apenas dejé de hacerlo, empecé a viajar, a atraer negocios, así que dejé de hacerlo".

Delyanne Arjona:

"Todooo, yo me pongo un panty rojo, un panty amarillo, yo hago todo, yo salgo con la maleta, yo me como las uvas, me como las lentejas, tú sabes que si te comes 12 cucharadas de lentejas a las 12, te puede dar un poco de dolor de barriga pero las 12 cucharadas de lentejas es para plata...me guardo las pepitas de las uvas para comprar la lotería, me brinco los saumerios también, limpio la casa, arreglo todo, pongo las cáscaras de naranja, el arroz, las barillitas de olor...ponemos pescados y mariscos en la mesa para la abundancia durante el Año Nuevo, yo hago todo, tu pregúntame que yo mantengo todas las costumbres...".

Natalie Harris:

"Creo que en las 12 uvas, porque las uvas son diuréticos, y me encanta que compren uvas sin semilla en la casa y me las como es por eso, para tener la excusa de poder comerme las 12 uvas porque mi mamá no quiere que se las coman, pero no porque creo que me van a cumplir 12 deseos, me las como porque me gustan las uvas...el globo del deseo no sé ni cómo se infla, ni dónde se compra ni cómo se hace, así que la verdad no me interesa y si voy a salir a la calle con maletas es porque ya me voy directo al aeropuerto, me voy para Boquete o para algún lado, nada de estas cosas son las que te logran conseguir tus deseos...".

Ramiro Hernández:

"Las uvas en mi casa son sin semilla porque me da mucha rabia comerme una uva y que se me atore un pedazo de semilla en la muela, el cuestión de los globos de los deseos eso cae en un monte y se prende y entonces hay desforestación y no me gusta eso porque yo soy ecologista...tampoco, gracias a Dios no he tenido la necesidad de sacar las maletas, me he podido ir de viaje, no sé me da la impresión que eso se repeta, son tradiciones muy antiguas sin embargo me parece que al final si tú te propones algo y tienes una meta de viajar o o hacer cualquier cosa no tienes que hacer una tradición o un ritual para que se dé".

¿Qué te parecen las opiniones de los presentadores de "La mejor compañía del día"?