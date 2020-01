SHOWBIZ • 7 Ene 2020 - 12:01 PM

La modelo y actriz Chloe Sevigny espera su primer retoño a los 45 años de edad, y para conocer la noticia no han hecho falta filtraciones procedentes de su círculo más íntimo, como suele ocurrir en estos casos, sino simplemente apreciar las fotos que, de la intérprete y su novio Sinisa Mackovic, ha publicado este martes el portal de noticias TMZ después de que los dos enamorados se dejaran ver un día antes por las calles de Nueva York.

La artista y su compañero sentimental, director de una galería de arte de la ciudad, no tuvieron inconveniente alguno a la hora de pasear por el centro de Manhattan sin tratar de disimular en ningún momento el estado de buena esperanza en el que se encuentra la protagonista de 'American Horror Story', quien se encontraría ya a solo cuatro meses para salir de cuentas y debutar así en la maternidad.

Al margen de la naturalidad con la que Chloe y Sinisa se han mostrado esta semana en la vía pública, de momento ninguno de los dos se ha pronunciado directamente sobre la emocionante aventura paternal en la que se han embarcado, aunque cierto es que la actriz ya dejó patente meses atrás su deseo de convertirse en madre y contar, además, con una niña a la que donar buena parte de su ropa.

"Es muy embarazoso, porque llevo años acumulando ropa que se remonta a mis años del instituto. Mi colección ya es demasiado amplia y, en ciertos casos, hasta me da vergüenza mirara. Más me vale tener una hija pronto, porque sinceramente no sé qué hacer con tanta ropa", bromeaba Chloe en una entrevista reciente.