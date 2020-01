SHOWBIZ • 17 Ene 2020 - 01:41 PM

El actor Jude Law no ha tenido reparo alguno a la hora de revelar que, de cara al rodaje de la segunda temporada de su serie 'The Young Pope', la cual ha tenido que ser renombrada 'The New Pope' debido a un interesante giro de guion que hay que pasar por alto para no arruinar la experiencia a los espectadores rezagados, sintió cierta envidia de su compañero John Malkovich a cuenta del ostentoso vestuario que lucía este en su condición de máxima autoridad -ficticia- de la Iglesia Católica.

"No hay rivalidad alguna entre John y yo. Lo que sí tenía era muchísima envidia de su indumentaria. Cuando, en el séptimo episodio, aparezco vestido con ropa normal y corriente de civil, en ese momento echaba enormemente de menos mis túnicas", ha revelado el artista británico, en conversación con el diario The Independent, sobre la situación tan particular en la que se encuentra su personaje de Papa Pío XII durante tales episodios.

En ese sentido, al extrovertido intérprete no le importó demasiado tener menos líneas de lo habitual en los guiones que le pasaba el equipo de Paolo Sorrentino, creador y director de esta coproducción estadounidense y europea, ya que le facilitó notablemente la tarea al tiempo que cedía parte del protagonismo al legendario Malkovich, quien da vida a otro pontífice llamado Juan Pablo III.

"La verdad es que fue todo bastante fácil porque no había demasiado texto para mí. Me he pasado buena parte de la temporada tumbado en una cama de hospital, lo cual me ha resultado bastante cómodo", ha bromeado Jude Law en la misma entrevista, ofreciendo de paso otra pista sobre los contratiempos que vive el citado Pío XII.