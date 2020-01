SHOWBIZ • 31 Ene 2020 - 08:45 AM

Cada vez son más las celebridades que tratan de fomentar un estilo de vida sostenible en sus apariciones públicas a base de apostar, por ejemplo, por marcas de moda que utilizan materiales reciclados y que reducen al mínimo su impacto medioambiental durante el proceso de producción. Otra opción pasa por reutilizar una y otra vez las mismas prendas, algo que hasta hace poco era impensable en una alfombra roja y que Joaquin Phoenix planea hacer a lo largo de toda la temporada de premios con su esmoquin de StellaMcCartney.

La socialité Nicky Hilton, que ha sido junto a su hermana Paris uno de los grandes iconos de estilo de toda una generación a principios del 2000, también quiere aportar su granito de arena a la causa, pero siempre desde un enfoque que no implique renunciar a todos los lujos al alcance de la heredera de un imperio millonario como ella.

Publicidad

La solución que ha encontrado a ese dilema pasa por aprovechar al máximo su guardarropa en lugar de renovar su contenido cada temporada y asegurarse de que las nuevas piezas que adquiere sean 'preloved' o usadas siempre que resulte posible.

"Estoy aquí para apoyar a Maison de Mode [una firma de lujo sostenible y ética]", ha explicado la celebridad en declaraciones al portal Page Six a su paso por unos premios de la industria -los Rising Star Awards entregados por el Fashion Group International- celebrados en Nueva York esta semana. "Así que he rescatado una falda vieja de Alice + Olivia que he combinado con un bolso vintage de Chanel, y he venido al evento en metro".

Por si alguien no terminaba de creerse que había renunciado a un coche con chófer, Nicky se apresuró a demostrar que conocía de sobra el trayecto desde su casa al lugar donde tuvo lugar la entrega de galardones: "He tomado la línea 6. Al menos así siento que estoy cumpliendo con mi parte".