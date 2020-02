SHOWBIZ • 3 Feb 2020 - 01:57 PM

La actriz Laura Dern ha vuelto a dejar patente el nulo interés que le han suscitado, incluso en sus años de juventud y rebeldía, las drogas e incluso la idea de beberse unas copas de más. Y es que, en su más reciente entrevista, la hija de los también actores Bruce Dern y Diane Ladd ha hecho precisamente referencia a su infancia en el seno de la escena hollywoodiense para poner de manifiesto que, siendo solo una niña, ya fue testigo de las terribles consecuencias que llevan aparejadas las adicciones.

"Vi muchas cosas en esos años, así que nunca tuve interés en las drogas. De hecho, me daban bastante miedo. Conocí a demasiados adictos en esa época, y nunca me pareció que hubiera nada apetecible o incluso sexy en esas cosas", ha explicado la intérprete, quien podría recibir el primer premio Óscar de su carrera este mismo año por su papel secundario en 'Historia de un matrimonio', en conversación con la revista Another.

Sin embargo, lejos de desear no haber tenido que presenciar determinadas situaciones a una edad tan temprana, la célebre intérprete está convencida de que su trayectoria vital podría haber sido muy diferente sin esas lecciones de vida, las cuales le sirvieron de aviso sobre los dramáticos efectos que pueden desprenderse de esa dependencia tan destructiva.

"Creo que si ves alcohol y drogas siendo muy joven, en el fondo te estás llevando una importante lección sobre los riesgos sin tener que sufrirlos en tus propias carnes. Aprendí muy pronto que mi rebeldía ante lo establecido se canalizaría en mis deseos de ser artista. Supe que si desarrollaba una adicción a algo, eso me alejaría de las metas que me había marcado. Así que puse toda mi energía y mi atención en ese pensamiento", ha añadido la actriz de 52 años.