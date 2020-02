SHOWBIZ • 20 Feb 2020 - 01:21 PM

El actor Anthony Hopkins, de 82 años, ha decidido poner a la venta la mansión en la que lleva residiendo casi dos décadas en Malibú (California) a fin de mudarse a una vivienda más cercana al centro de Los Ángeles, como ha revelado este jueves el canal de noticias Fox Business tras ponerse en contacto con fuentes del entorno del intérprete.

El protagonista de filmes como 'El silencio de los corderos', originario de la localidad galesa de Port Talbot, habría fijado el precio de su inmueble en 11.5 millones de dólares, de lo que se desprende un incremento muy significativo en relación con los 3.8 millones que pagó en el año 2001 para hacerse con la propiedad.

Según el mismo medio, la casa fue construida en el año 1958 y, tras varias reformas de gran envergadura, ahora cuenta con una piscina climatizada, un spa e incluso amplias terrazas que ofrecen vistas inmejorables del océano Pacífico. Curiosamente, el inmueble fue uno de los pocos de la zona que no sufrió daños de gravedad durante los devastadores fuegos que asolaron la comarca en 2018.

El astro de Hollywood estableció su residencia en Estados Unidos durante la década de los noventa y, precisamente, como consecuencia de la creciente popularidad de la que empezaba a disfrutar en la meca del cine. Varias décadas antes, sin embargo, el entonces aspirante a estrella del teatro no lo tuvo nada fácil a la hora de aclimatarse a una urbe tan grande como Londres.

"Me costó mucho ganar disciplina en esos primeros años que pasé en el National [Theatre de Londres]. Tenía un temperamento muy galés y en general me costaba integrarme en cualquier círculo social. Sabía que había talento dentro de mí, pero me faltaba determinación y capacidad de sacrificio en muchos aspectos", aseguraba el propio Anthony Hopkins en una entrevista reciente.