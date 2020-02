SHOWBIZ • 26 Feb 2020 - 09:46 AM

La cantante Rita Ora y el actor Rafferty Law, hijo del afamado Jude Law y su expareja Sadie Frost, habrían decidido poner punto y final a su relación sentimental tras solo tres meses juntos. La pareja se conoció a mediados del año pasado durante el rodaje de un nuevo remake del clásico 'Oliver Twist' y, posteriormente, ambos optaron por cultivar una incipiente historia de amor con la máxima discreción.

Sin embargo, con el paso del tiempo y la distancia física derivada de sus apretadas agendas de trabajo, los dos enamorados se habrían distanciado irremediablemente y, finalmente, habrían optado por seguir caminos separados al tiempo que tratan de conservar intacta su amistad, como ha revelado una fuente del entorno de la intérprete británica al diario The Sun.

"Se volvieron inseparables cuando trabajaban juntos en Londres, aunque sin mayores pretensiones que las de disfrutar al máximo de cada día que compartían. No querían precipitarse ni etiquetar su relación, pero estaba claro que su complicidad era especial", ha asegurado el citado informante antes de ofrecer las claves de su eventual ruptura.

"Por desgracia, Rita no ha estado pasando tanto tiempo en el país durante los últimos meses y no han podido hablar tanto como les hubiera gustado. Poco a poco, lo suyo se ha ido enfriando y en un momento dado no se podía hacer mucho más para salvar lo suyo. Al final han decidido que les resulta más conveniente quedarse como amigos", ha añadido.