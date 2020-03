SHOWBIZ • 9 Mar 2020 - 10:06 AM

Teniendo en cuenta la discreción, no exenta de alguna que otra notable excepción, con la que suele gestionar el interés público que suscita su vida amorosa, resulta comprensible que el actor y cómico Chris Rock no haya hecho referencia alguna, durante sus últimas apariciones públicas, al hecho de que habría vuelto a la soltería hace ya unos meses tras su ruptura con la también actriz Megalyn Echikunwoke, con quien llevaba más de cuatro años de relación sentimental.

Ha sido el diario The New York Post el que ha dado a conocer la noticia tras ponerse en contacto con fuentes del entorno del intérprete, quienes aseguran que el humorista de 55 años no estaba preparado para el compromiso derivado de casi un lustro de noviazgo. Asimismo, el artista todavía no habría cerrado por completo la herida causada por su separación y posterior divorcio de su anterior esposa.

Hay que recordar que, en 2017, Chris Rock sí se pronunció públicamente sobre el "doloroso" vuelco que había pegado su vida después de poner fin a su matrimonio de 18 años junto a Malaak Compton, especialmente por la dura batalla legal en la que se sumergieron a cuenta de la custodia de sus hijas Zahra y Lola, quienes ahora tienen 17 y 15 años, respectivamente.

"Cuando te divorcias, tienes que empezar toda esa mier** de nuevo. Tu vida se resetea y, aunque sigue funcionando porque no se ha estropeado como tal, la sensación que te deja es esa, la de que hay cosas que ya no van a volver a funcionar", explicaba todavía compungido en medio de un encuentro con los reporteros, a los que además confesó que le había sido infiel a su ya exmujer en tres ocasiones. "La verdad es que fui un pedazo de mier**", sentenciaba.