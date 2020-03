SHOWBIZ • 18 Mar 2020 - 10:27 AM

La actriz Sara Sálamo ha decidido retirar la polémica foto en la que aparecía compartiendo un beso con su pareja, el futbolista Isco Alarcón, al tiempo que ambos lucían sendas mascarillas para evitar la transmisión del temido coronavirus: una imagen que recreaba otra de 1936 que ha venido circulando rápidamente en las redes sociales desde que, el pasado sábado, se declarara el estado de alarma en toda España.

Debido a las críticas que ha generado su gesto, considerado imprudente al no respetar la necesaria distancia social que recomiendan las autoridades sanitarias para evitar la propagación de la enfermedad, los dos enamorados, quienes se encuentran confinados en su hogar madrileño, han optado por corregir rápidamente su error y, de esta forma, dar buen ejemplo.

Posteriormente, la que fuera protagonista de la serie 'Brigada Costa del Sol' se ha puesto en contacto con sus seguidores de las redes sociales para dar explicaciones y, ante todo, destacar que el propósito de su publicación no era otro que el de concienciar a la sociedad sobre la necesidad de extremar las precauciones y tratar de hacer acopio de todo el material necesario.

"No sé si era o no de mal gusto, simplemente estábamos simulando una foto de 1936. Son mascarillas que tenemos de antes, que no podemos donar porque están usadas, pero que usaremos si vamos a la farmacia o al supermercado. Solo quería mandar un mensaje de responsabilidad", ha afirmado la intérprete canaria sobre la buena intención que se desprendía de su, por otro lado, romántica instantánea.