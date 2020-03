View this post on Instagram

Gracias a tod@s de corazón por vuestras muestras de afecto y ánimo. Imposible contestaros a tod@s personalmente. Está claro que el amor se propaga más rápido que cualquier virus. Me siento alguien muy afortunado, un millonario de afectos. En mi vida estoy rodeado de las mejores personas del mundo empezando por mi amor y compañera de vida (@carolinanamor) por mis hij@s, motores vitales, mi familia y amig@s que sois familia. Imposible citaros a tod@s. Aquí, en el hospital Infanta Leonor, estoy rodeado de héroes. He tenido mucha suerte a pesar del positivo, así que no preocuparse: está todo controlado y estoy en las mejores manos. Sé que saldremos de ésta y cuando eso ocurra me voy a hinchar a besaros y abrazaros a tod@s. Hasta entonces, por favor, quedaos en casa y sumemos esfuerzos porque esto es de tod@s y para tod@s. Peleemos el hoy. Mañana será otro día. Os quiero, os extraño... todo va a estar bien ❤️ #vamosapararlo